9 октября автобусы довезут всех желающих помянуть своих родственников.

В Покровскую родительскую субботу принято поминать усопших. Эта традиция совершается лишь в нескольких регионах России, поскольку связана с завоеванием Иваном IV Грозным Казани в 1552 году. В то время погибло много людей, поэтому в нескольких православных Епархиях было установлено поминовение усопших. В их числе и в Вятской.

В родительскую субботу для кировчан организуют дополнительные рейсы к местам захоронений на Макарьевское, Филейское и Федяковское кладбища. Автобусы будут ездить с 7 до 15 часов. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Маршруты дополнительных автобусов 9 октября

Улица Профсоюзная (от дома № 78 по южной стороне улицы Профсоюзной в районе пересечения с улицей Карла Либкнехта) – Макарьевское кладбище, с выполнением остановок:

— в прямом направлении: посадка у дома №78 по ул. Профсоюзной – остановка транспорта общего пользования (ОТОП) «Улица Профсоюзная» (у моста через реку Вятку) – ОТОП «Улица Проезжая» – ОТОП «Троицкая церковь» – высадка пассажиров у Макарьевского кладбища;

— в обратном направлении: посадка у Макарьевского кладбища – ОТОП «Улица Проезжая» – ОТОП «Улица Профсоюзная» – ОТОП «КРИН» – ОТОП «Теруправление Октябрьского района».

Площадь ХХ партсъезда – Филейское кладбище с организацией посадки пассажиров в прямом направлении на ОТОП «Площадь ХХ партсъезда» (у дома №2 по улице Ленинградской), в обратном – у входа на Филейское кладбище;

ОТОП «Улица Кирова» (ул. Парковая, Нововятский район) – Южный обход – развязка на Южном обходе (поворот налево) – высадка пассажиров у Федяковского кладбища.

Также с 7 до 15 часов автобусы маршрута №44, будут ездить от слободы Сошени в микрорайоне Радужном по объездной дороге через деревню Орлы.

Кроме того, в родительскую субботу 9 октября в храмах Вятской Епархии пройдут заупокойные богослужения и панихиды. Так, например, в кировском Свято-Успенском кафедральном соборе накануне Покровской родительской субботы в 17 часов состоится вечерня и утреня заупокойная. А 9 октября будут отслужены две Литургии и две Панихиды (после каждой Литургии будет совершаться Панихида) в 7 часов и 9 часов 20 минут.