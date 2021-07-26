В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в водоемах области

Сотрудники Роспотребнадзора по Кировской области продолжают мониторинг качества воды водоемов, используемых для купания.

С 1 июня проведено 14 исследований воды по санитарно-химическим показателям. Из них три (пруды в Дороничах и Омутнинске, а также река Вятка в районе пляжа в Орлове) не соответствуют нормативам по бихроматной окисляемости и биологическому потреблению кислорода.

Кроме того, исследовано 37 проб по микробиологическим показателям. Нормативам не соответствует 9 проб. Это пруд в парке им. Кирова в областном центре, карьеры в Стрижах, река Вятка в районе карьеров у нового моста и около городского пляжа Котельнича, Омутнинский пруд, река Пижанка в одноимённом райцентре, река Чепца на городском пляже Кирово-Чепецка, Симаковский карьер и река Воя в Нолинске.