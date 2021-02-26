В Роспотребнадзоре рассказали об итогах проверки в аквапарке «Дружба»

25 февраля специалисты ведомства посетили аквапарк после сообщения о массовом отравлении детей хлором. В ходе проверки были взяты пробы воды в трех бассейнах, а также пробы воздуха.

Анализы показали, что содержание хлорорганических соединений в норме – превышений выявлено не было. Однако были обнаружены другие нарушения.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, вода поступает в аквапарк из городского водопровода, предварительно проходя очистку и обеззараживание. После этого она распределяется по бассейнам.

В ходе проверки было установлено, что владелец аквапарка ООО «Крид» не проводит лабораторный контроль качества воды в бассейнах и исследование воздуха над водным зеркалом. Также в нарушение санитарных правил отсутствует возможность отбора проб воды на этапах водоподготовки.

Вся информация будет передана в Следственный комитет.

Ранее мы писали, что 26 февраля аквапарк «Дружба» открыли после профилактики.