В России досрочно завершилась программа туристического кешбэка

9 сентября в России досрочно завершилась продажа туров с кешбэком. Об этом сообщили в Ростуризме.

Акция должна была продлиться до 14 сентября, однако закончилась на 5 дней раньше. Как пояснили в ведомстве, программа оказалась очень востребованной, и выделенные на нее средства закончились раньше планируемого срока.

Программа туристического кешбэка стартовала в августе 2020 года. По ее условиям, россияне могли вернуть часть денег за путешествия внутри страны. Программа несколько раз продлялась. В 2021 году на ее реализацию было выделено 6,7 миллиарда рублей. Кешбэком воспользовались более 1,6 миллиона человек.

В этом году самыми популярными направлениями у российских туристов стали Крым, Ставрополье и Кубань. Также туристы активно посещали Алтай, Тюмень, Новгородскую и Ярославскую области.

В Ростуризме отмечают, что программа кешбэка оказала значительное влияние на региональные экономики.

— На 1 государственный рубль пришлось 5 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране, и это не считая дополнительных трат во время путешествия, — сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что более 300 кировчан воспользовались «детским кешбэком».