В России активно развивается производство светодиодных светильников

В нынешних экономических условиях огромное значение имеет способность российских предприятий заместить зарубежную продукцию.

Вот мнение кировского предпринимателя Алексея Кузьмина, директора ГК «СВЕТ&LIGHT»:

— Если говорить о светотехническом рынке России, то уже достаточно давно, начиная с 2012 года, мы видим быстрые темпы развития отечественных производств светодиодных светильников и комплектующих к ним (корпуса, крышки, планки, светодиодные модули и драйверы).

Например, наша компания, являясь дилером ведущих заводов-изготовителей, последние годы поставляет светильники исключительно с российской «пропиской», даже если это мировой бренд. У некоторых производств локация достигает 90%.

Однако стоит отметить, что ключевые элементы светодиодной продукции закупаются исключительно за границей, преимущественно, в Китае. Драйверы, даже которые собраны на наших предприятиях, имеют иностранную «начинку» и комплектующие.