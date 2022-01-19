В России анонсировали рост цен на услуги сотовой связи

Российские операторы сотовой связи анонсировали рост цен на свои услуги. Как сэкономить на тарифных планах рассказал кандидат экономических наук Илья Петров. Его комментарий приводит ФБА «Экономика сегодня».

Одним из первых о росте цен заявила компания «Вымпелком» («Билайн»). По информации «Коммерсанта», стоимость ее архивных тарифов вырастет на 10 процентов. Абонентов о повышении цен пообещали предупредить заранее.

Задумались о повышении цен и другие операторы. С февраля стоимость услуг поднимут «МегаФон» и «Теле2». Ранее об аналогичных планах сообщили в МТС.

Причиной роста цен станут ростом стоимости эксплуатации и строительства сетей и увеличение других расходов. По словам Ильи Петрова, ничего удивительного в этом нет – стоимость тарифов повышается ежегодно. Покупателей сим-карт об этом предупреждают работники офисов сотовой связи.

«Стандартное» повышение цен – на 5-10 процентов. Если оператор «вдруг» решает увеличить стоимость услуг на 20-25 процентов, следует задуматься о смене тарифного плана или самого оператора, говорит экономист.

Рост цен далеко не всегда означает повышение качества услуг. И каждый абонент сам решает, что именно ему нужно, — «лишние» минуты разговора, интернет, видеотрафик…

— Если изначально тариф вам подходил, а сейчас в него добавились новые возможности, которые вам не нужны, лучше поищите новый, потому что повышение, в частности, происходит и из-за новых функций, — отмечает Илья Петров.

Чтобы выбрать оптимальный тариф, следует мониторить предложения всех операторов. Иногда нужный функционал можно найти в другой компании.

Несмотря на грядущее подорожание, по итогам прошлого года средний минимальный тариф на сотовую связь в России снизился на 15 процентов. Об этом сообщает Content Review. Последний раз тарифы находились на таком уровне в 2017 году.