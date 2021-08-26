В России хотят продлить новогодние выходные на четыре дня

Но сделать это предлагается лишь для работающих пенсионеров. Инициативу связывают с заботой о здоровье пожилых граждан во время пандемии.

Федеральные СМИ сообщают о предложении депутатов Государственной думы продлить новогодние выходные. При этом сразу на четыре дня. Но не после нового года, а перед ним.

И не для всех, а только для работающих пенсионеров. Предлагается, что они выйдут на отдых уже 27 декабря. На работу смогут вернуться 9 января.

Письмо с предложением уже направлено главе Минтруда Антону Котякову. Но официального решения пока нет.

Напомним, по производственному календарю, в этот Новый год мы будем отдыхать с 31 декабря по 9 января. А перед этим нас ждут длинные выходные в ноябре — с 4 по 7 число. Это связано с Днём народного единства.

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