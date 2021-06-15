В России хотят ввести скрининг для новорожденных на спинально-мышечную атрофию

В РФ могут ввести скрининг для новорожденных на СМА – спинально-мышечную атрофию. Поручение проработать данный вопрос дал российскому Минздраву премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Скрининг на СМА, а также ряд исследований на врожденные и наследственные заболевание могут быть введены с 2022 года. По словам Михаила Мишустина, подобные процедуры уже делают в столице. Они позволяют выявить ряд хромосомных аномалий еще во время беременности.

Свои предложения по данному вопросу Минздрав представит правительству страны до 1 сентября текущего года.

Ранее в России был создан фонд «Круг добра». Он будет заниматься закупкой лекарств для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.