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В России изобрели пленку, которая «залечивает» царапины на смартфонах

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

В России появилась пленка, которая восстанавливает поцарапанные смартфоны. Ее создали специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом сообщают «Известия».

Защитная пленка сделана из термопластичного полимера. При нагревании феном она запаивает царапины на экране смартфона.

Эффективность восстановления сохраняется при повреждениях не глубже 1,5 мм. Чтобы устранить царапину, достаточно нагреть пленку до 50-60 градусов. Визуально экран восстанавливается практически полностью.

Как отметили в НТИ, подобные покрытия могут также применяться в автомобилестроении и при производстве компьютерной техники.

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Юлия Зорина