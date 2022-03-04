В России модернизировали способ мошенничества с банковскими картами из-за санкций

В СМИ появилась информация, что дистанционные мошенники воспользовались новостями об отключении российских банков от межбанковской системы SWIF. Они звонят пенсионерам от имени сотрудников финансово-кредитных организаций и рекомендуют спасать свои деньги, поскольку якобы скоро они станут могут стать недоступными на счетах.

После запугивания по-новому, в ход вступает старый предлог: перевести деньги на мифический безопасный счет, то есть в карман преступнику. Если пенсионер соглашается, он теряет деньги.

Следует предупредить родственников о возможном поступлении таких звонков и ни в коем случае не поддаваться панике, не реагировать на призывы незнакомцев к каким-либо операциям с банковскими картами. Российские банки работают в прежнем режиме, счетам ничего не грозит.