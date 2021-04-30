В России могут постепенно ввести четырёхдневную рабочую неделю

Об этом сообщил Дмитрий Медведев. Заявление он сделал на встрече с профсоюзными организациями страны.

Вновь началось обсуждение четырёхдневки. О такой возможности сообщил бывший глава государства Дмитрий Медведев. Накануне он встречался с представителями крупных профсоюзных организаций. Мероприятие состоялось в рамках круглого стола.

По словам Дмитрия Анатольевича, мир постепенно движется именно к этому направлению. С каждым годом производительность труда меняется. Экономический уклад в современных реалиях также становится другим, чем, например, десятилетие назад. Темп жизни сейчас максимально напряжённый.

Политический деятель подчеркнул, что четырёхдневная рабочая неделя позволит жителям больше посвящать себя семье, детям. У работников появится время на восстановление сил, возможно, собственное развитие. Но переход должен быть постепенным.

Тема вызвала большой отклик в федеральных СМИ. Сразу же начали публиковать опросы и исследования. Так, совсем немного работодателей рассматривают такую возможность.

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