В России могут ввести минимальные цены на весь алкоголь

Совет Федерации предложил ввести минимальные розничные цены на все спиртные напитки в российских магазинах. С такой инициативой сенаторы вышли в Минфин. Об этом сообщают «Известия».

Предложение было высказано на совещании комитета по экономической политике. В настоящее время минимальная розничная цена установлена на игристые вина и на напитки с содержанием спирта от 28 процентов.

В Союзе российских пивоваров (а нововведения коснутся прежде всего пива) идею поддержали. По мнению представителей Союза, введение минимальных цен оздоровит конкуренцию в отрасли. Назвали в организации и желаемые цены: литр кегового пива – 85 рублей, пиво в стеклянной таре — 110 рублей, в заводской ПЭТ-упаковке — 90 рублей.

Транснациональные корпорации пока что против поправок. Они полагают, что подобное регулирование цен навредит и бизнесу, и покупателям, вызвав рост контрафакта.