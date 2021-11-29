В России могут ввести новые ограничения из-за штамма «омикрон»

Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом рассматривает вероятность введения новых ограничений. Причина – появление нового штамма коронавируса, получившего название «омикрон». Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА Новости.

По данным федеральной прессы, ряд решений был принят еще в пятницу, 26 ноября.

— Наверное, оперштаб о них объявит, — заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Напомним, омикрон-штамм коронавируса был выявлен в ЮАР и Ботсване. На сегодня заражения им подтверждены еще в нескольких странах мира, в том числе в Европе.

ВОЗ предварительно проинформировала о высоком риске заражения «омикроном» уже переболевших ковидом. Однако в настоящее время ученые еще не сделали окончательных выводов.

Тем не менее с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничен въезд в Россию из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.