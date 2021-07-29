В России на пустующих землях могут вырасти поместья и поселения

В Государственную Думу внесён проект закона «О семейных поместьях и семейных поселениях в РФ». Инициаторами законодательной инициативы стали депутаты-жириновцы, которым видятся цветущие и развивающиеся поселения помещиков на месте пустующих землей российской глубинки. Об этом сообщает «Полит Россия»

В пояснительной записке к законопроекту указано, что не смотря на реализацию в России госпрограммы «Дальневосточный гектар», в некоторых регионах имеется большое количество неиспользуемых и необрабатываемых земельных участков. Всё это налагается на сложную социально-экономическую обстановку, отсутствие перспектив, что вынуждает людей искать лучшей доли в более развитых регионах и странах.

Выходом из сложившейся ситуации законотворцы видят в создании «семейных поместий» на пустующих землях. Как уверены авторы законотворческой инициативы, в случае реализации их предложения, семьи будут оставаться в своих регионах, и развивать их. В случае принятия закона, россияне могут бесплатно получить земельный участок площадью не менее 1 га, и потом передавать её потомкам. При этом «новых помещиков» обяжут обрабатывать землю «с минимальным негативным влиянием на окружающую среду». Законотворцам видится, что неопомещики будут «возрождать исконные народные обряды, праздники и ремёсла», а также популяризировать ЗОЖ, и объединяться в семейные поселения.

Вместе с тем, авторы законопроекта ничего не говорят о строительстве социальной инфраструктуры в местах обитания потенциальных помещиков. Забота о том, чтобы обеспечить поселения водопроводом, дорогами, телефонной и интернет-связью, школами, больницами, магазинами, видимо, полностью ляжет на плечи новых помещиков.

Добавим, что ранее правительство РФ расширило программу «Дальневосточный гектар». Теперь получить участок земли в рамках данной госпрограммы можно будет ещё в семи регионах арктической зоны России, включая Новую Землю. Отметим, что каждый пятый россиянин не имеет загородного дома или дачи, но в будущем всё-таки планирует стать владельцем заветного «домика в деревне».