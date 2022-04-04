В России начали снижаться цены на стройматериалы

Цены на стройматериалы в России наконец-то пошли вниз. Как сильно они упадут и как будет развиваться строительная отрасль в условиях санкций? Об этом рассказал гендиректор строительной компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник в беседе с ФАН.

После введения санкций товары строительной отрасли значительно подорожали. Однако это продлилось недолго, и уже несколько дней подряд эксперты отмечают снижение цен.

Пока что оно не системное, а точечное, говорит эксперт. Ряд компаний пересчитали стоимость товаров, исходя из нового курса доллара.

Как будут меняться цены дальше, прогнозировать пока сложно. Однако вероятность их снижения велика. Этому способствуют меры, принятые властями, говорит Геннадий Корупятник.

—Принят целый ряд мер по стимулированию и мотивации к развитию собственных производств [строительных материалов], даже тех, где были составляющие импортного происхождения. Это непременно скажется в средней перспективе.

Одной из главных мер по стимулированию строительной отрасли эксперт назвал реализацию госконтрактов. Как сообщалось ранее, авансы для подрядчиков будут увеличены, а сроки строительства продлены. Также важным шагом стало дополнительное финансирование по сниженным ставкам для среднего бизнеса.

— Безусловно, все это должно дать большую мотивацию для более бурного развития. Думаю строительство на этом должно дополнительно подняться.

Еще один момент – рассмотрение вариантов льготной ипотеки для ряда категорий населения.

— Ипотека – это локомотив. Вложенный в строительство рубль дает 10-15 рублей дополнительного финансирования в смежные отрасли, — отмечает эксперт.

По мнению Корупятника, у российской строительной отрасли большие перспективы в части импортозамещения.