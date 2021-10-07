В России назвали 10 самых часто бьющихся авто

В России назвали 10 автомобилей, которые бьются «в хлам» чаще других. Рейтинг составили специалисты компании «Согласие».

Первое место занял БМВ 7-й серии. Этот автомобиль сильнее прочих страдает в ДТП и часто не подлежит восстановлению после аварий. На второй позиции рейтинга оказался «Датсун он-До». На третьем месте – «машина таксистов» «Рено Логан».

Также в десятку автомобилей, который разбиваются чаще других, вошли «Тойота Королла», «Киа Церато», «Хендэ Соларис», «Хонда CR-V», «Рено Сандеро» и «Фольксваген Джетта».

В топ-3 регионов, в которых чаще всего регистрируют ДТП с битыми авто, попали Калужская область (2 процента всех аварий), Архангельская область (1,8 процента) и Новосибирская область (1,2 процента). Кировская область в десятку «лучших» не вошла.

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