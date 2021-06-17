В России не будут вводить принудительную вакцинацию от COVID-19

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России не идет речь о тотальной вакцинации граждан.

При этом в Кремле подчеркнули, что для ряда категорий жителей Москвы и Подмосковья прививка от COVID-19 все же будет обязательной. Вслед за столицей об обязательной вакцинации ряда категорий граждан объявили Сахалинская и Кемеровская области.

Вакцинироваться придется:

Работникам торговли, общепита, ЖКХ и энергетики.

Сотрудникам сфер образования и здравоохранения

Водителям общественного транспорта, включая такси

Сотрудникам салонов красоты, детских игровых комнат и организаций бытовых услуг

Работникам учреждений культуры и развлекательных центров

Сотрудникам МФЦ, клиентских отделов банков, почты

Сотрудникам органов власти

На 17 июня в России выявили 14057 новых случаев коронавируса. В субъектах РФ начали возвращать ограничительные меры. Вот только некоторые примеры вновь введенный ограничений:

В Москве предложили допускать к очным занятиям только вакцинированных студентов. Остальные будут заниматься дистанционно.

В Сургуте отменили школьные выпускные.

В Нижегородской области с 18 июня посещение массовых мероприятий будет разрешено только с отрицательным тестом на ковид или с сертификатом о вакцинации.

В Воронежской области отменены массовые мероприятия.

В Ярославской области запретили работу общепита по ночам, за исключением придорожных кафе и гостиничных баров.

В Кировской области на 17 июня выявлено 113 новых случаев коронавируса. Как подчеркивают в областном минздраве, количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 ежедневно увеличивается. Растет и число пациентов на ИВЛ. В связи с этим было увеличено число «ковидных» коек.

Как отметил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, рост числа заболевших наблюдается с конца мая. Единственным способом остановить распространение коронавируса является вакцинация.

– Я призываю кировчан проявить максимальную ответственность за себя, и тех, кто рядом с вами. Единственный способ победить вирус, остановить пандемию, вернуть обратно в штатный режим работы наши медицинские организации, а значит, вернуться самим к привычной жизни – сделать прививку. Если спросить сейчас пациентов инфекционных госпиталей, что они выбрали бы: заблаговременно пройти вакцинацию или снова испытать тяжесть болезни, ответ очевиден! — сказал он.

Где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно.