В России не будут вводить принудительную вакцинацию от COVID-19

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России не идет речь о тотальной вакцинации граждан.
При этом в Кремле подчеркнули, что для ряда категорий жителей Москвы и Подмосковья прививка от COVID-19 все же будет обязательной. Вслед за столицей об обязательной вакцинации ряда категорий граждан объявили Сахалинская и Кемеровская области.
Вакцинироваться придется:
- Работникам торговли, общепита, ЖКХ и энергетики.
- Сотрудникам сфер образования и здравоохранения
- Водителям общественного транспорта, включая такси
- Сотрудникам салонов красоты, детских игровых комнат и организаций бытовых услуг
- Работникам учреждений культуры и развлекательных центров
- Сотрудникам МФЦ, клиентских отделов банков, почты
- Сотрудникам органов власти
На 17 июня в России выявили 14057 новых случаев коронавируса. В субъектах РФ начали возвращать ограничительные меры. Вот только некоторые примеры вновь введенный ограничений:
- В Москве предложили допускать к очным занятиям только вакцинированных студентов. Остальные будут заниматься дистанционно.
- В Сургуте отменили школьные выпускные.
- В Нижегородской области с 18 июня посещение массовых мероприятий будет разрешено только с отрицательным тестом на ковид или с сертификатом о вакцинации.
- В Воронежской области отменены массовые мероприятия.
- В Ярославской области запретили работу общепита по ночам, за исключением придорожных кафе и гостиничных баров.
В Кировской области на 17 июня выявлено 113 новых случаев коронавируса. Как подчеркивают в областном минздраве, количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 ежедневно увеличивается. Растет и число пациентов на ИВЛ. В связи с этим было увеличено число «ковидных» коек.
Как отметил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, рост числа заболевших наблюдается с конца мая. Единственным способом остановить распространение коронавируса является вакцинация.
– Я призываю кировчан проявить максимальную ответственность за себя, и тех, кто рядом с вами. Единственный способ победить вирус, остановить пандемию, вернуть обратно в штатный режим работы наши медицинские организации, а значит, вернуться самим к привычной жизни – сделать прививку. Если спросить сейчас пациентов инфекционных госпиталей, что они выбрали бы: заблаговременно пройти вакцинацию или снова испытать тяжесть болезни, ответ очевиден! — сказал он.
Где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно.