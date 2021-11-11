В России обсуждают введение QR-кодов в транспорте и общественных местах

В правительстве РФ готовят законопроекты о введении QR-кодов при посещении общественных мест, а также в железнодорожном и авиатранспорте. Об этом сообщает РБК.

Тотальный пропускной режим по QR-кодам призван стать экстренной мерой при ухудшении ситуации с коронавирусом. Первый законопроект предполагает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на период до июня 2022 года.

Согласно им, регионы смогут принимать решения о введении QR-кодов при посещении массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и магазинов. Конкретные объекты, где будет введет пропускной режим, губернаторы будут определять самостоятельно с учетом эпидемиологической ситуации.

До 1 февраля попасть в перечисленные заведения можно будет не только по QR-коду, но и по отрицательному ПЦР-тесту. После указанной даты такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.

Законопроект не затронет работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.

Вторая инициатива подразумевает ввод QR-кодов в поездах и самолетах. Проверка будет проводиться при продаже билетов с даты, которую установит правительство РФ. Для иностранцев будет достаточно отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Те, кто приобрел билеты заранее и не смог воспользоваться ими, смогут сдать их и вернуть полную стоимость в течение месяца.

В настоящее время обе инициативы готовятся к внесению в Госдуму. В РЖД и «Аэрофлоте» отмечают, что готовы выполнять новые ограничения. К слову сказать, в ряде стран подобные меры действуют уже давно.

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в настоящее время уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%. Если не нарастить его до 90-95 процентов в ближайший месяц, принимаемые ограничительные меры окажутся неэффективными.

— Тот темп, который мы набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, — подчеркнула она.

Ранее мы писали, что в Кирове проверили контроль за QR-кодами в кинотеатре «Колизей».