В России открылся марафон «Новые горизонты»

С 17 по 19 мая на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье государственные и общественные деятели, представители науки, бизнеса, спорта, культуры выступят спикерами и наставниками для активных школьников и студентов со всей страны.

Просветительский марафон общества «Знание» в этом году обретает новый смысл. О возможностях для развития, которые появляются в стране, три дня будет идти речь на дискуссиях, лекциях, мастер-классах.

Как стать востребованным специалистом уже в 18 лет? Как развиваться бизнесу в условиях санкций? Стоит ли связывать свою жизнь с наукой? На эти и другие вопросы молодых людей, делающих сейчас самый важный выбор в жизни, подготовили ответы, в частности, заметные представители российской власти: пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, заместители Председателя Правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, помощники Президента Игорь Левитин, Владимир Мединский и Максим Орешкин, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр финансов Антон Силуанов, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие.

На открытии форума выступил Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко:

— Мир меняется необратимо. Понятное человеческое желание «давайте немножко подождем, все вернется, как было раньше». Оно не вернется! Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя подождать. А если подождать, это означает, что этот новый мир просто будут формировать без нас с вами.

Свое появление на площадках марафона подтвердили обладатель Кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин, лауреат Нобелевской премии мира за труды по проблеме изменения климата Рае Квон Чунг, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и многие другие.

— Сегодня как никогда важна роль системных знаний и информации, полученной из достоверных источников, — отмечает председатель правления кировского отделения «Знания» Наталья Шедько. — Такими источниками должны стать лекторы общества «Знание», объединенные в единое сообщество и разъясняющие людям те или иные события и процессы, происходящие в поле интересов человека. В 80-х годах прошлого века кировское общество «Знание» охватывало просветительскими встречами до 12 миллионов человек в год. Люди с интересом слушали лекторов «Знания» по вопросам достижений в области науки и образовании, разъяснения событий и фактов текущей внутренней и внешней политики. И здорово, что сегодня эта работа возрождается!

К марафону можно подключаться всем желающим. Все выступления будут транслироваться на сайте общества «Знание», в сообществе «ВКонтакте» и на ресурсах партнеров.