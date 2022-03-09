В России отменят налоги с покупки золота, со вкладов и авто

В России отменяется налог на добавленную стоимость на покупку гражданами драгоценных металлов в слитках, изымаемых из хранилищ банков. Сегодня закон об этом подписал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

До сих пор 20%-й НДС уплачивали при покупке у банков, а продавали на соответствующую сумму меньше. По мнению авторов закона, такая система препятствует инвестициям людей в драгоценные металлы (золото) и освобождению экономики от долларовой зависимости. Это показывает пример других стран. Притом, что потенциальный спрос – до 50 тонн в год, считают эксперты.

Одновременно законом запрещено применять специальные налоговые режимы в ювелирной отрасли при покупке металла и при продаже ювелирных изделий. В теории это должно дать бюджету дополнительные поступления НДС в 20-30 млрд рублей.

Также сегодня стало известно о намерении правительства РФ поднять минимальный порог стоимости автомобилей, считающихся роскошью, с 3 до 10 млн рублей, что объясняется санкциями и скачком цен на транспорт. А для устойчивости экономики отменить уплату НДФЛ с процентов по вкладам более 1 млн рублей.