В России планируют продавать небольшой белорусский электромобиль

Хотите купить «пиджак на колёсах»? Скоро такая возможность появится. В России планируют продавать белорусский электромобиль Sidus A01.

Юридически это вовсе не авто, а мотоколяска, но у Sidus есть все признаки обычной машины — кабина, круглый руль, педали, коробка передач.

Это двухдверное и двухместное чудо инженерной мысли создано в Гродно. Его длина чуть более 2 метров, вес — 620 килограммов. Электромотор разгоняет этот «пиджак на колёсах» до 80 километров в час.

Как сообщает производитель электрокара, запас хода на одном заряде батареи (ее емкость 9,2 киловатт-час)составляет 120 километров. Заряжается она в течение 5 часов. Предлагать Sidus в России будут немного более чем за 700 тысяч рублей.

Фото из открытых источников