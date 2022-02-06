В России планируют возродить легендарный седан

Последний автомобиль с использованием бренда «Волга» прекратили выпускать ещё в 2010 году. Но российская автомобилестроительная компания ГАЗ планирует возродить легендарный седан. В сеть утекли изображения дизайнера портала наавтотрассе.ру , на которых видно, как будет выглядеть новая «Волга».

Между прочим, производитель планирует сделать эту модель премиальной. Её конкурентами считают… Mercedes E-класса и BMW 5-й серии. Правда, по информации о том, какая начинка будет у «Волги» 2022-2023, верится в это с трудом. Двигатели возрождённой модели будут атмосферными (зато надёжно, да). В базе — 2.7 литров мощностью 107 л.с. При этом на 5- или 6-ступенчатой «палке» (вот это премиум!).

Производитель также не исключает, что «Волгу» в более дорогих версиях оснастят 4.4-литровым двигателем (который сейчас ставят на дорогущие Aurus Senat) и 9-ступенчатым автоматом. Вот это уже будет ближе к премиальным немцам.