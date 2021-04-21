В России поддержат строительство частного жилья, а газификация станет дешевле

Такие поручения дал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. В своей речи президент сделал акцент на масштабном инфраструктурном развитии страны.

Так, новые задачи появились перед строительной отраслью. В прошлом, пандемийном году, эта сфера сработала без сбоев и обеспечила ввод свыше 80 млн квадратных метров жилья. Это хороший результат, но работа не должна останавливаться. Ведь чем больше будет строиться жилья, тем оно будет доступнее для российских семей. И сейчас перед отраслью стоит еще более амбициозная задача — ежегодно вводить порядка 120 млн кв. метров жилья.

При этом глава государства поручил предусмотреть механизмы поддержки индивидуального жилищного строительства. Что касается массовой застройки, то институт развития ДОМ.РФ будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций.

— Средства необходимо выделять застройщикам в виде целевых займов. Важно, что за счет субсидий ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке порядка 3-4% годовых, — отметил Владимир Путин. — Благоустройство городов и поселков, рост жилищного строительства – важнейшие направления развития регионов.

Застройщики Кировской области также считают, что строительная отрасль является локомотивом развития экономики и поэтому любые способы ее поддержки являются важными.

— Абсолютно правильная задача поставлена президентом — необходимо увеличивать объемы строительства. Это позволит решать вопрос с аварийным жильем, большее количество семей смогут переехать в современное, комфортное, благоустроенное жилье. И любые способы поддержки отрасли важны, в том числе и выделение льготных займов застройщикам, — говорит руководитель строительной фирмы Дмитрий Сергеев.

Говоря об инфраструктурном развитии страны, президент остановился на вопросах газификации. Президент поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации домохозяйств.

— Поддерживаю инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Правительству нужно отработать все детали с «Газпромом», — сказал президент Путин.

Нужно отметить, что за последние годы уровень газификации Кировской области вырос и на 1 января 2021 года составляет 47,9%. Одной из приоритетных задач остается развитие систем газоснабжения, в том числе максимальное содействие жителям в проведении газа к каждому дому. Поэтому в феврале этого года на совещании «Единой России» по вопросам газификации страны губернатор Кировской области, секретарь Кировского отделения «Единая Россия» Игорь Васильев поддержал инициативу партии о доведении газа к домовладению без привлечения средств граждан.

– Одной из приоритетных задач правительства региона и партии «Единая Россия» остается развитие системы газоснабжения, и в Кировской области мы готовы продолжать эту работу в усиленном режиме. Отмечу, что в феврале этого года на совещании «Единой России» по вопросам газификации страны мы с коллегами также внесли ряд конструктивных предложений. Правительством региона совместно с ПАО «Газпром» уже разработана и утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 — 2025 годы. По этой программе планируется построить газораспределительную станцию в поселке Нижнеивкино, 592 км межпоселковых газопроводов и 844 км распределительных газопроводов, – отметил Игорь Васильев.

В регионе будет газифицировано 93 населенных пункта в 17 муниципальных образованиях области — в Белохолуницком, Верхошижемском, Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Кумёнском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, Сунском, Уржумском и Юрьянском районах, а также в Кирове, Котельниче и Слободском.

О ключевых моментах Послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать здесь.