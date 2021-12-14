В России появилась новая схема мошенничества, связанная с вакцинацией

В России появилась очередная схема мошенничества, привязанная к вакцинации от коронавируса. О ней сообщили в соцсетях горадминистрации Кирово-Чепецка.

— Мошенники придумали новую легенду. На сотовом телефоне раздается звонок, просят нажать цифру 1, если вы сделали прививку от коронавируса. Как только вы нажимаете цифру 1, сразу же телефон блокируется, далее его взламывают. У многих к телефонному номеру привязаны банковские карты, — говорится в группе чепецкой администрации «ВКонтакте».

Согласно посту, пострадавшие уже есть. Однако в УМВД по Кировской области сообщили, что в нашем регионе таких случаев пока не зафиксировано. Зато другие виды дистанционного хищения денег очень даже «работают».

— Таких фактов на территории Кировской области не зарегистрировано. Актуальными являются другие способы хищения денег дистанционно. Многочисленные примеры есть на сайте УМВД России по Кировской области, — рассказал начальник ОИОС УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.

Так, одной из последних мошеннических схем, отмеченных в Кировской области, стал вариант «плачущих родственников». Злоумышленникам удалось обмануть около двух десятков кировчан.