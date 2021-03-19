В России появится детский «Инстаграм»

Детскую версию популярного фото-приложения планирует создать «Фейсбук». Новая соцсеть будет предназначаться для детей и подростков в возрасте до 13 лет. Об этом сообщают Nation News.

В приложении будет функция родительского контроля. С ее помощью взрослые смогут ограничить просмотр нежелательного трафика для своих чад.

По словам представителя компании «Фейсбук» Джо Осборна, благодаря новой «детской» системе дети смогут общаться с друзьями и получать новую информацию под контролем родителей. Об этом пишет Bloomberg.

Аналогичное приложение для детей уже работает в самом «Фейсбуке». Оно называется Messenger Kids и позволяет детям переписываться под контролем взрослых.

Ранее мы писали, что в Кировской области появился чат-бот для жертв домашнего насилия. В его разработке принимали участие сотрудники ВятГУ.