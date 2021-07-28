В России предлагают создать межрегиональные центры медпомощи детям

Это обсуждалось в рамках стратегической сессии «Единой России» по вопросам здравоохранения.

С инициативой создавать межрегиональные медцентры на базе многопрофильных больниц выступила сегодня на стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы» главный врач областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону Светлана Пискунова.

Она отметила, что большинство многопрофильных больниц будет построено в ближайшее время, к 2024 году. Именно на базе областных детских больниц можно создать межрегиональный центр, и это приблизит высокотехнологичную помощь населению.

Своевременная квалифицированная медицинская помощь детям особенно важна в случаях со сложными диагнозами. Межрегиональные медцентры позволят обеспечить возможность лечения по целому ряду направлений.

Как рассказала в ходе обсуждения предложений, звучащих на стратегической сессии, главный врач кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова, сегодня возглавляемая ею больница оказывает маленьким пациентам весь медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, с применением самого современного оборудования.