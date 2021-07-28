В России предлагают создать межрегиональные центры медпомощи детям

Это обсуждалось в рамках стратегической сессии «Единой России» по вопросам здравоохранения.
С инициативой создавать межрегиональные медцентры на базе многопрофильных больниц выступила сегодня на стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы» главный врач областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону Светлана Пискунова.
Она отметила, что большинство многопрофильных больниц будет построено в ближайшее время, к 2024 году. Именно на базе областных детских больниц можно создать межрегиональный центр, и это приблизит высокотехнологичную помощь населению.
Своевременная квалифицированная медицинская помощь детям особенно важна в случаях со сложными диагнозами. Межрегиональные медцентры позволят обеспечить возможность лечения по целому ряду направлений.
Как рассказала в ходе обсуждения предложений, звучащих на стратегической сессии, главный врач кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова, сегодня возглавляемая ею больница оказывает маленьким пациентам весь медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, с применением самого современного оборудования.
— У нас работают профессионалы высочайшего класса, проводятся уникальные операции. С 2018 года в учреждении ведется масштабная модернизация, в том числе переоснащение – установка самого современного высокотехнологичного оборудования: видеоэндоскопического, новейших наркозных аппаратов, СИПАПов для проведения малоинвазивной искусственной вентиляции лёгких, призмафлексов для проведения плазмофереза, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — это уникальное оборудование незаменимо при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и спасает жизни детей.
Благодаря внедрению высокотехнологичной медицинской помощи по разным профилям в детской областной больнице создан принципиально новый формат оказания медпомощи, направленный на высокую эффективность лечения и здоровьесбережение маленьких пациентов.
Далеко не в каждой больнице есть такие условия и такие возможности. Уже сегодня к нам поступают дети не только из всех 39 районов Кировской области, но и из других регионов. Безусловно, создание межрегиональных центров на базе областных детских больниц сделает высокотехнологичную помощь еще доступнее.