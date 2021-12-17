В России предлагают ввести сертификаты здоровья

Госдума приняла в первом чтении законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Ожидается, что он поможет эффективнее бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Ситуация в регионах по заболеваемости COVID-19 пока остается сложной. В Кировской области только за последние сутки выявлено 233 новых случая заражения. 5 863 человека проходят лечение, из них 3 895 амбулаторно, 1 968 в стационарах.

В отделениях реанимации находится 181 пациент, рассказывают в региональном министерстве здравоохранения, 21 человек – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Документ, принятый Госдумой в первом чтении, в масштабах страны вводит единые стандарты и правила работы, что позволит избежать «перегибов на местах» и не всегда эффективных решений региональных чиновников.

Важно, что предлагается ввести «сертификат здоровья», который смогут получить не только прошедшие вакцинацию от ковида, но и все, у кого есть антитела к коронавирусу – при этом неважно, в результате чего они образовались: после болезни, прививки отечественными или иностранными вакцинами, или после бессимптомного носительства вируса. Неважен также и уровень антител – это международные стандарты, установленные ВОЗ.

Срок действия «сертификата здоровья» – от 6 месяцев до 1 года. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, «ни о каких QR-кодах в законе речи нет».

Как говорят специалисты, эффективность таких сертификатов доказана на практике. Например, в Мордовии сертификаты ввели еще в октябре. В результате сейчас 74,5% населения полностью привито, а госпитализация коронавирусных больных сократилась в 2,5 раза.

В самом «сертификате здоровья» нет ничего принципиально нового. Во всех заведениях общественного питания персонал оформляет медицинские книжки. Каждый ребёнок при поступлении в детский сад или школу проходит медосмотр. У каждого ребёнка с рождения есть свой сертификат вакцинации, куда заносятся данные о полученных прививках. Все эти документы появились ещё в советское время и призваны обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Отметим, что рассматриваемый в Госдуме закон гарантирует: борьба с эпидемией не нарушит права и свободы жителей, создаются условия для скорейшего возвращения к обычной допандемийной жизни.

Добавим также, что закон носит временный характер. Срок его действия закона – до 1 июня 2022 года.

Предполагается, что к этому времени удастся остановить эпидемию коронавируса.