В России предложили вернуть распределение после вузов

В Госдуме предложили вернуть работу по распределению для выпускников российских вузов. С инициативой выступил депутат Ярослав Нилов. Об этом сообщает интернет-издание «Экономика сегодня».

По словам парламентария, трудоустройство по распределению следует вернуть прежде всего для бюджетников, обучающихся на льготных условиях.

В первую очередь нововведение должно коснуться врачей и учителей. По мнению депутата, они должны отправляться в тот район или регион, где нужны специалисты. Это поможет решить проблему дефицита кадров.

Мотивировать студентов учиться с последующим распределением должны социально-бытовые «бонусы». Какие именно, депутат не уточнил. Однако из имеющегося опыта можно сделать вывод, что это будут предоставление жилья и стимулирующие выплаты.