В России предложили ввести нерабочие дни из-за коронавируса

В России предложили ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал «RT на русском».

С инициативой выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. С предложением она планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. При этом в ряде регионов, где ситуация с коронавирусом наиболее напряженная, нерабочие дни должны начаться уже с 23 октября.

Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Невакцинированных граждан старше 60 лет вице-премьер предложила перевести на дистанционную работу на срок до 4 недель. Также тем, кто еще не сделал прививки, предложили предоставить 2 дня для вакцинации.

Ранее губернатор Орловской области заявил, что в регионе закончились койки для больных коронавирусом. В Кировской области ситуация под контролем, однако медучреждения работают на пределе своих возможностей.