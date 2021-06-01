В России принят закон о бесплатном подключении к газу

Госдума одобрила закон о бесплатном подключении участков россиян к газу. Проект был принят сразу во втором и третьем чтениях, сообщают федеральные СМИ.

По условиям законопроекта, газопровод будет бесплатно проводиться до границ земельных участков. Работы организует единый оператор, а оформление документов будет построено по принципу «одного окна». График подключений будет подготовлен в отделениях партии «Единая Россия».

Отметим, что ранее данный законопроект поддержал губернатор Кировской области Игорь Васильев. Глава региона также внес предложение об использовании материнского капитала на покупку и монтаж внутридомового газового оборудования.