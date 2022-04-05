В России приняты беспрецедентные меры по улучшению жилищных условий граждан

В новых экономических условиях в России приняты беспрецедентные меры для улучшения жилищных условий граждан. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.

Что делается для того, чтобы жилье было доступным для россиян и кто может воспользоваться мерами поддержки?

Сохранена программа льготной ипотеки, и увеличены кредитные лимиты

Несмотря на санкции, правительство РФ приняло решение продлить программу льготной ипотеки на новых условиях. Они вступили в силу с апреля. Купить квартиру в новостройке можно под 12% годовых. Для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, ставка останется прежней – до 7% годовых.

При этом лимит кредита будет увеличен:

в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 миллионов рублей,

в остальных регионах – до 6 миллионов рублей.

Новые условия будут действовать до 1 июля.

— Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор, — отмечает Михаил Мишустин.

Сохранены другие виды льготных ипотечных кредитов

Также в России сохраняются и другие варианты льготного ипотечного кредитования. Это семейная ипотека под 6% годовых, сельская ипотека по ставке 3% и дальневосточная ипотека – 2%.

Взять семейную ипотеку можно на покупку жилья или строительство частного дома. Получить такой кредит могут семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальные суммы кредита по данной программе совпадают с льготной ипотекой (12 млн рублей – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн – для прочих регионов).

Низкие ставки простимулируют россиян не откладывать улучшение жилищных условий до лучших времен. Одновременно они поддержат бизнес, дав ему возможность адаптироваться к новым условиям работы.

Индексация материнского капитала в 2022 году

Маткапитал является одной из ключевых мер поддержки семей с детьми, которые планируют улучшить свои жилищные условия. С 1 февраля 2022 года материнский капитал был проиндексирован на 8,4%. Суммы стали следующими

524 527,9 рубля – для семей с двумя детьми, рожденными/усыновленными в 2007-2019 годах (и плюс 168 616,2 рубля к этой сумме, если в семье появился второй ребенок),

693 144,1 рубля – для семей, в которых второй ребенок рожден/усыновлен с 2020 года.

Направить маткапитал на уплату первого взноса по ипотечному кредиту или на погашение ипотеки можно, не дожидаясь исполнения 3 лет ребенку.

Оказывается поддержка строительной отрасли

Одной из мер поддержки строительной отрасли станут субсидии. Они окажутся равно полезны банкам, кредитующим заемщиков, и компаниям, занимающимся жилищным строительством.

Соответствующее постановление уже подписано. Согласно документу, застройщики смогут брать кредиты по ставке до 15% годовых. Возмещать недополученные доходы банка будет субсидия, которая покроет 7,5% ставки. Условия в силе до 31 декабря 2023 года.

Данная мера сократит риски роста «плохих» кредитов и вероятность срыва своевременной сдачи объектов в эксплуатацию.

– Это необходимое решение, которое не даст остановить стройку, создаст условия для роста предложения на первичном рынке жилья и не допустит появления новых обманутых дольщиков, — подчеркнул заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Контролируются цены на стройматериалы

Помимо системных мер поддержки, используются и точечные. Так, при участии антимонопольной службы и других ведомств в России пресекается необоснованное повышение цен на стройматериалы, поскольку в настоящее время стоимость части материалов уже не зависит от курсов валют и биржевых цен.

И еще…

Добавим также, что в Кировской области действует еще одна «жилищная» мера поддержки для многодетных семей. С апреля они смогут получить денежные выплаты вместо земельных участков. Размер выплаты – до 130 тысяч рублей. Деньги можно будет направить на строительство жилья или на оплату ипотеки.