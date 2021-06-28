В России сократился спрос на автокредиты

В мае 2021 года российские банки выдали 86,5 тысячи кредитов на покупку авто. Это на 20 процентов меньше, чем в апреле. Анализ спроса на автокредиты провели специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишет Федеральное агентство новостей.

По сравнению с маем прошлого года число автокредитов выросло на 100 с лишним процентов. Рост выдачи автокредитов эксперты связывают с последствиями антикоронавирусных ограничений, введенных весной прошлого года.

После ослабления ограничительных мер россияне вновь начали брать кредиты. Затем наступил спад, причиной которого стало отсутствие продаж по госпрограмме льготного автокредитования.

Тенденция к снижению числа автокредитов особенно выражена в Самарской и Свердловской областях, а также в Татарстане.