В России состоялся розыгрыш 100 тысяч рублей среди привившихся

Узнать, кто получил крупную сумму денег, можно будет завтра, 15 сентября.

Во вторник, 14 сентября, состоялся первый розыгрыш денежных призов среди жителей страны, прошедших вакцинацию. Он прошёл в рамках программы мотивации для привившихся от коронавируса.

Программу инициировало правительство России. Она посвящена тому, чтобы поддержать людей, прошедших полный курс вакцинации. Поэтому главное условие для участия — сертификат с QR-кодом. Участвуют все привившиеся, при этом не важно, какая была выбрана вакцина.

Сегодня состоялся первый розыгрыш. Счастливчики выиграли по 100 тысяч рублей. Однако узнать результаты можно будет завтра, 15 сентября, на сайте бонусзаздоровье.рф. Сейчас программа обрабатывает полученные данные. Счастливчиков определяли рандомно.

Также известно, когда состоится ещё один розыгрыш. Его проведут 14 октября.

Всего раздадут 1000 призов по 100 000 рублей.

Ранее мы писали, что на одном из кировских предприятий также разыгрывают деньги среди вакцинированных сотрудников.

Фото из открытых источников