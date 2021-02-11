В России создадут сервис для помощи бизнесменам

Новая платформа для российских предпринимателей будет запущена уже в этом году. Об этом сообщает «Федеральное Агентство Новостей».

Платформа будет создана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Создатели сервиса планируют объединить на его базе данные обо всех площадках сбыта и производства, а также о льготах, субсидиях и других мерах поддержки. Также на платформе будет размещена информация об изменениях в законодательстве, касающихся бизнеса.

Это поможет предпринимателям решить проблему нехватки информации как о мерах поддержки, так и в целом. Также благодаря новой системе будут сокращены сроки рассмотрения обращений.

Помимо этого, в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство» будет создана комплексная система с различными инструментами поддержки. В частности, появится реестр предпринимателей, которые могут стать ее получателями. Важным направлением работы станет поддержка самозанятых россиян.

Ряд организаций уже подключились к системе. Стоит отметить, что в России уже давно функционирует аналогичная площадка по названием «Мой бизнес». Зачем запускать дубликат уже работающего сервиса, пояснили эксперты в беседе с ФАН.

Как отметил представитель комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, во времена пандемии предпринимателям особенно нужна помощь. И новая цифровая платформа станет хорошим подспорьем для бизнеса.

Долгов подчеркнул, что Совет федерации возьмет на контроль вопрос о поддержке организаций, наиболее пострадавших в период ограничений. В первую очередь это касается сфер туризма, общепита и культуры. Параллельно с этим правительство разработает адресные меры поддержки для пострадавших предприятий.

По мнению зампреда Комитета по экономполитике Владимира Гутенева, прежде чем создавать новую платформу, следует оценить уровень финансовых затрат и узнать мнение бизнеса.