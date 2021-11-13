В России создали помощника для пенсионеров «Нина»

В России разработали виртуального помощника для пожилых людей под названием «Нина». Об этом сообщает RT со ссылкой на НТИ.

«Нина» — голосовой помощник, который предназначен для того, чтобы облегчить пенсионерам работу с компьютерами и цифровыми сервисами. Также он подскажет пожилым людям, как обратиться в экстренные службы.

В настоящее время «Нина» работает в тестовом режиме. Приложение имеет ряд преимуществ перед уже существующими отечественными и зарубежными аналогами. Так, новый сервис будет оснащен функциями набора под диктовку, сможет работать в офлайн-режиме и распознавать речь с акцентом.

Также «Нина» сможет управлять компьютером с помощью голосовых команд. Мобильную версию приложения можно будет синхронизировать с ПК, что позволит помощнику работать и вне дома.

Авторы проекта – сотрудники Грозненского государственного нефтяного технического университета имени Миллионщикова. «Нина» разрабатывается в рамках проектно-образовательного интенсива Университета НТИ 2035.

Ранее мы писали, что на сайте госуслуг запустили новый сервис, с помощью которого можно сообщить о проблемах в городе.