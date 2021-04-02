В России стартовал третий международный конкурс цифровых решений

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поучаствовал в торжественном открытии международного конкурса цифровых решений World Al&Data Challenge. Чернышенко также возглавил попечительский совет конкурса. Церемония открытия состоялась в «Точке кипения» в Москве.

Организатор состязания – Агентство стратегических инициатив. Ключевой задачей конкурса является поиск способов сделать жизнь граждан качественнее с помощью Big Data. Сейчас в 40 регионах России идет внедрение 20 таких цифровых решений.

Конкурс World Al&Data Challenge включает три этапа: конкурс задач, конкурс решений и конкурс внедрений.

В ходе конкурса задач страны, регионы, сообщества и вузы предлагают актуальные для них проблемы или ситуации, требующие цифровых решений. На конкурсе решений над этими задачами трудятся дата-аналитики. На финальном этапе авторы задач и разработчики совместно реализуют цифровые решения в регионах при поддержке международных экспертов.

Отметим, что за два года число дата-специалистов – участников конкурса стало в шесть раз больше. В прошлом году состязались более 6,5 тысячи разработчиков из 82 регионов России и 26 стран. Предложенные цифровые решения разместили на открытом коде. То есть, любая компания или государство имеют право пользоваться понравившейся им практикой.

В целом за время существования конкурса в нем успели поучаствовать более 8 тысяч человек, которые представили более сотни решений для внедрения в регионах России. 20 из них – на открытом коде.

На World AI&Data Challenge-2021 участники должны создать новые решения социально-экономических задач с использованием технологий искусственного интеллекта и анализа данных.

«Мы все уже привыкли к тому факту, что Россия входит в топ стран, которые диктуют цифровую повестку в части развития искусственного интеллекта. И с вашей помощью надеемся это лидерство сохранить», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, вице-премьер сообщил о скором утверждении второго пакета мер поддержки индустрии информтехнологий. Пакет мер разработан Правительством РФ и бизнес-сообществом.

Также в 2021 году по федеральному проекту «Искусственный интеллект» инвестируют около 6 миллиардов рублей из бюджета в создание общественных наборов данных, поддержку цифровых стартапов и обучение.

Гендиректор Агентства Стратегических Инициатив Светлана Чупшева, в свою очередь, добавила, что конкурс цифровых решений можно назвать международным — с прошлого года в числе партнеров Всемирный банк, а среди участников граждане других стран.