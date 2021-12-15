В России утвердили размер пособий по безработице на 2022 год.

Правительство РФ утвердило размер пособий по безработице на 2022 год. Выплаты начнут начислять по новым правилам с 1 января.

Минимальное пособие составит 1500 рублей, максимальное – 12792 рубля в первые 3 месяца и 5 тысяч рублей – в последующие 3. Максимальный срок получения пособий составит 6 месяцев, как и было раньше.

Как напомнил начальник управления ГСЗН Кировской области Руслан Бондарчук, пособие будет назначаться с первого дня признания в качестве безработного. Выплачиваться оно будет ежемесячно после прохождения перерегистрации при условии личного посещения центра занятости.

Размер пособия для уволенных граждан рассчитывается исходя из среднего заработка по последнему месту работы при условии, что гражданин отработал там не менее 26 недель за последние 12 месяцев. В первые 3 месяца уволенные получают 75 процентов среднего заработка, в следующие 3 – 60 процентов. При этом сумма не может превышать максимальный размер пособия и быть ниже минимального.

Встать на учет в качестве безработного можно онлайн через Единую цифровую платформу «Работа в России» или портал госуслуг. Также можно лично обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

В 2021 году в службу занятости обратились около 43 тысяч жителей области, ищущих работу. При содействии ЦЗН было трудоустроено 27,2 тысячи человек.

Ранее мы писали, что в Кировской области выделяют средства на содействие самозанятости безработных.