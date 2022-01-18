В России утвердили список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Бессрочными противопоказаниями к вакцинации являются:
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции как реакция на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
К временным противопоказаниям к вакцинации относятся:
- острые инфекционные и вирусные заболевания;
- острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести;
- неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний;
- на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии;
- ОРВИ, протекающие в легкой степени тяжести;
- острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.
!!! При злокачественных опухолях противопоказаны «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
!!! При беременности и грудном вскармливании противопоказаны «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио».
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