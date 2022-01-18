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В России утвердили список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Юлия Зорина COVID-19, Главное, Новости, Общество

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Бессрочными противопоказаниями к вакцинации являются:
  • гиперчувствительность к компонентам препарата;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции как реакция на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
К временным противопоказаниям к вакцинации относятся:
  • острые инфекционные и вирусные заболевания;
  • острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести;
  • неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний;
  • на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии;
  • ОРВИ, протекающие в легкой степени тяжести;
  • острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

!!! При злокачественных опухолях противопоказаны «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

!!! При беременности и грудном вскармливании противопоказаны «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио».

Ранее мы отвечали на самые важные вопросы о вакцинации от коронавируса. 

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Юлия Зорина