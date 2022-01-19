С 18 января в России возобновилась программа туристического кешбэка. Россияне, путешествующие по стране, смогут вернуть на карту 20 процентов от стоимости путевки.

Новый виток программы продлится практически всю весну. Купить готовый тур или проживание в отеле можно с 18 января по 12 апреля. Отправиться в поездку можно с 18 января по 30 апреля, а в круиз – с начала навигации до конца мая.

Оплатить тур необходимо онлайн картой «Мир». На карту вернется 20 процентов его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от 2 ночей. Выбрать подходящий тур можно на портале программы мирпутешествий.рф или на сайтах ее партнеров.

Программа туристического кешбэка призвана простимулировать спрос на внутренние путешествия. Благодаря этому многие россияне открыли для себя огромный потенциал далеких от столицы регионов. Не стала исключением и Кировская область.

По словам главы минспорта и молодежной политики Георгия Барминова, только за праздничную новогоднюю неделю Киров посетили почти 20 тысяч гостей. А по итогам 2021 года регион вернулся на доковидные показатели туристического потока – в области побывали более 300 тысяч туристов.

В Центре развития туризма отмечают, что выросла популярность путешествий семей с детьми. Особо привлекает туристов санаторно-курортный и оздоровительный отдых. Однако эпидемиологическая ситуация остается сложной, поэтому и гостей, и предпринимателей просят соблюдать меры предосторожности.