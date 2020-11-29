В России введена отсрочка по налоговым платежам

Эти меры ориентированы на снижение издержек бизнеса и его восстановление.

Отсрочку по налоговым и страховым платежам продлили до конца 2020 года. Такое решение приняло правительство РФ в отношении малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей.

Начиная с весны, бизнесу на полгода уже предоставляли отсрочку по налогам и страховым взносам. В рамках так называемого весеннего пакета мер были продлены на полгода сроки уплаты налогов, включая авансовые платежи, а также страховых взносов, приходящиеся на март и I квартал текущего года. В результате, по информации Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области, антикризисную поддержку получили почти 15 тысяч налогоплательщиков, зарегистрированных в регионе. По состоянию на 1 ноября объём высвобожденных средств бизнеса составил 1333 млн рублей.

Но ситуация по-прежнему сложная, констатировал премьер-министр Михаил Мишустин, и бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Было подписано постановление правительства РФ от 07.11.2020 № 1791 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409».

Закреплённая в нём мера касается тех компаний, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, в области организации конференций и выставок.

– Постановлением Правительства РФ для ряда отраслей из числа пострадавших отсрочка уплаты налогов и страховых взносов продлена ещё на три месяца – до конца текущего года. Продление сроков уплаты производится в автоматическом режиме без дополнительных обращений налогоплательщиков, – уточнила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева.

В ведомстве отметили, что в связи с сохранением ограничений, обусловленных ухудшением эпидемиологической ситуации, считают целесообразным продление антикризисных мер, поскольку они ориентированы на снижение издержек бизнеса и его восстановление.

Между тем ситуация пока остаётся напряжённой. Предприниматели из пострадавших отраслей рады отсрочке ещё на три месяца, но через три месяца проблема никуда не денется – платежи нужно будет делать, а денег на это катастрофически не хватает.

Вот что рассказала директор турагентства «С Вятки» Надежда Шаповал:

– Из-за пандемии в туристической отрасли произошёл огромный спад, но наше турагентство приняло решение не закрываться. Всё-таки больше 15 лет на рынке, жалко предприятие. Накоплен опыт, много наработок, создана клиентская сеть… Мы помогали нашим клиентам перебронировать несостоявшиеся туры, часть их автоматически была перенесена на 2021 год. Но и сейчас многие люди хотят, но боятся бронировать путешествия в связи с коронавирусом, потому что непонятно, как ситуация станет развиваться и что будет дальше. По постановлению правительства нам положены налоговые каникулы. Мы воспользовались отсрочкой платежей в Пенсионный фонд. Но платить налоги и взносы всё равно придётся, когда налоговые каникулы закончатся. А откуда взять деньги, если нет продаж? Например, нам на ближайшие несколько месяцев требуется около 80 тысяч рублей на оплату аренды, интернета, телефона, налогов. Работаем три дня в неделю в офисе, в остальное время – на дому. Весной помогли выплаты государства: в апреле-мае давали «минималку» – по 12 тысяч рублей в месяц, это была помощь живыми деньгами. Сейчас тоже очень помогла бы выплата «минималки». Брать кредит не вариант. Чем его отдавать? Поэтому для нас вопрос выживания остаётся открытым.

Представители турбизнеса просят предоставить им возможность вообще не платить часть налогов в 2020 году. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.

По мнению Бориса Титова, уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, правительство предприняло, пожалуй, единственно возможный в данной ситуации шаг. Однако по завершении квартала отложенная проблема никуда не денется.

– В целом налоги, конечно, платить надо. Но в нынешней ситуации, исполнив свой законный долг (пусть и с отсрочкой), малый бизнес сильно исчерпает свои и без того скудные ресурсы для выживания, для сохранения рабочих мест. Отвечает ли это потребностям государства? Достаточно посмотреть на отчёты Счётной палаты, чтобы понять, что у государства имеются финансовые ресурсы, которые используются, мягко говоря, неоптимально. Мне кажется, там и надо поискать источник для более щедрого антикризисного стимулирования МСП, – отмечает Борис Титов.

Кировские эксперты также считают, что сейчас очень важно поддержать бизнес, так как у многих существенно упали доходы.

– Налоговые каникулы – это, безусловно, мера стимулирования бизнеса, в первую очередь микро- и малого предпринимательства, которые больше других страдают в периоды кризисов. У них нет подушки безопасности, и они очень сильно зависят от текущей ситуации. Но те меры поддержки, которые есть сегодня, недостаточны, — заявил исполнительный директор организации «Опора России по Кировской области» Егор Поспелов. – Они не охватывают некоторые целевые группы предпринимателей, которые формально не пострадали, но фактически пострадали тоже. Да и в целом сегодня практически нет сфер, которые не пострадали бы от пандемии, а размера помощи зачастую недостаточно, чтобы бизнес остался на плаву. Поэтому мы выступаем за расширение и усиление всех мер поддержки предпринимателей.

Ряд специалистов, соглашаясь, что отсрочка или рассрочка налоговых платежей, безусловно, является мерой поддержки для предпринимателей, убеждены, что она сработает только, если они займутся оптимизацией расходов и составят чёткий план по преодолению кризиса.