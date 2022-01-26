В России введут обязательную маркировку вина, пива и консервов

В правительстве РФ готовятся ввести обязательную маркировку на новые группы товаров. В список попали крепкий алкоголь и вино, пиво, консервы и корма для животных. Ориентировочные сроки эксперимента по их маркировке озвучили в Минпромторге.

Вино (виноградное, крепленое и вермуты) и крепкие спиртные напитки (настойки, ликеры и другие) – с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года.

Пиво (алкогольное и безалкогольное). С 1 сентября планируется начать маркировать безалкогольное пиво в спецупаковке, с 1 декабря – в прочих упаковках. После этого срока ввод в оборот немаркированной продукции не допускается. Уже введенные в оборот напитки можно будет продавать в течение года.

Консервы. Рыбные консервы планируется маркировать с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года; мясные, овощные и фруктовые – с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Корма для домашних животных (кроме скота) – с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года.

По словам экспертов, маркировка указанных групп товаров приведет к снижению объема контрафакта и сделает честный бизнес более прибыльным.

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