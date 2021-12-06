В России выявлены 2 случая заражения штаммом «омикрон»

В России выявлены 2 случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщило РИА Новости.

«Омикрон» обнаружен у двух россиян, вернувшихся из ЮАР несколько дней назад. Разновидность штамма была определена путем секвенирования, сделанного по итогам положительного ПЦР-теста. Всего коронавирус был выявлен у 10 человек, прибывших из ЮАР.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит ряд мутаций, по которым ученые сделали предварительные выводы о высокой заразности штамма и его устойчивости к антителам.

Однако (но опять же не окончательно) «омикрон» переносится легче своего «коллеги» — штамма «дельта». В числе его основных симптомов – усталость, головная боль и ломота в теле.

Ранее в федеральном оперштабе обсудили возможность введения новых ограничений из-за «омикрона».