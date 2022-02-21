Жители Кировской области готовы предоставить жилье беженцам из ЛНР и ДНР

Сеть RT запустила проект «Карта помощи» для беженцев из Донецкой и Луганской областей. Благодаря новому сервису люди, вынужденные эвакуироваться, смогут найти себе жилье. А жители России смогут помочь им сделать это.

Сервис представляет из себя карту. Россияне, готовые предоставить бесплатное жилье беженцам, могут внести в нее свои контакты: координаты и указание, сколько человек могут принять. Беженцы в свою очередь смогут позвонить по указанным номерам и получить временный дом.

Принять участие в проекте «Карта помощи» могут жители всех регионов страны. Есть зарегистрировавшиеся и из Кировской области. Житель Слободского Максим Ганусов готов предоставить комнату в доме с печным отоплением.

Ранее правительство Кировской области выразило готовность принять до 500 беженцев из ДНР и ЛНР. Ожидается, что они организованно прибудут в Киров 24 февраля.

Некоторые вынужденные переселенцы уже приезжают самостоятельно. Так, 21 февраля в Киров приехала Юлия из Донецка. У женщины двое детей.