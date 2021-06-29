В российских поездах будут кормить готовыми блюдами

Питание в российских поездах станет дешевле. «Российские железные дороги» планируют запустить собственный бренд Rail Food. Его продукция будет продаваться в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования, а также на вокзалах. Об этом сообщают «Ведомости».

Ожидается, что в результате запуска Rail Food полностью изменится концепция питания в поездах. В настоящее время еда готовится на кухне из полуфабрикатов и «сырых» продуктов.

В перспективе же в поездах появятся вагоны-бистро, где будет продаваться готовая еда в контейнерах. Чтобы позавтракать или пообедать, ее достаточно будет разогреть. Сейчас РЖД ведут поиск компании, которая будет поставлять готовые блюда.

Еда по-новому станет дешевле. Предполагается, что средний чек для комплексного приема пищи составит порядка 600 рублей. Сейчас он достигает 1000.

Новый формат питания уже испытывают на поездах Москва – Адлер и Москва – Санкт-Петербург. О переменах в сфере питания в РЖД задумались из-за нерентабельных вагонов-ресторанов и множественных недовольств пассажиров ценами в них.

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