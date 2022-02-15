В РСТ Кировской области проверяют заявки перевозчиков на увеличение платы за проезд

РСТ Кировской области рассматривает заявки перевозчиков с предложениями увеличить стоимость проезда в городском и пригородном транспорте.

Чтобы проверить обоснованность предложений, сотрудники Службы по тарифам проводят анализ расходов перевозчиков с 2020 года. Также специалисты анализируют представленные расчеты на предмет экономической обоснованности.

В РСТ напомнили, что последнее повышение платы за проезд состоялось 1 февраля 2020 года. Сегодня стоимость билета в городском транспорте составляет 26 рублей.

За 2 года, прошедших с того времени, цены на топливо выросли более чем на 20 процентов, на запчасти – на 30 процентов, а на шины – на 50. Официальная инфляция при этом превысила 14 процентов.

Руководитель РСТ Максим Михайлов подчеркнул, что тариф, принятый в 2020 году, должен был позволить перевозчикам окупать затраты. Однако повышение цен «на все» привело к тому, что предприятия работают в убыток.

— По этой причине ряд предприятий отказывается от обслуживания маршрутов в районах области, у многих есть трудности с набором персонала из-за невысоких зарплат, с эксплуатацией транспортных средств из-за отсутствия качественного ремонта и обслуживания. Поэтому мы отмечаем: экономические предпосылки для обращений перевозчиков с инициативой о пересмотре тарифа, безусловно, есть, — сказал Максим Михайлов.

Свои заявки на повышение тарифа представили 8 перевозчиков. Их расчеты сделаны по методике Минтранса РФ. Данная методика учитывает:

зарплату персонала (водителей, кондукторов, ремонтников и управленцев), цены на топливо, смазку, шины, запчасти.

Все перечисленные статьи расходов являются необходимыми. Инвестиционная составляющая – деньги на обновление автопарка – в тарифе не заложены (хоть так и считают многие кировчане).

Напомним, что решение об изменении стоимости проезда будет озвучено до конца марта.