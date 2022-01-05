В Рудничном задержали подозреваемого в убийстве

В п.Рудничный (Верхнекамский район) задержан мужчина, которого подозревают в убийстве.
В новогоднюю ночь здесь произошёл пожар, в котором погиб местный житель. В ходе следствия удалось установить, что причиной смерти стала колото-резаная рана груди.
В квартире распивали спиртные напитки двое мужчин, между ними возникла ссора, подозреваемый нанёс жертве несколько ударов ножом и скрылся.
Сразу после этого начался пожар. Его причины устанавливаются.
Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.