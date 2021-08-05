В РЖД начали продавать билеты со скидкой 50% для студентов и аспирантов

Уже совсем скоро начнётся новый учебный год. В честь этого компания РЖД объявляет о старте продажи билетов с увеличенной скидкой для студентов и аспирантов. Известно, что акция действует и для первокурсников очных отделений учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Главное, чтобы эти пассажиры были участниками программы лояльности «РЖД Бонус». Ещё одно условие — билеты необходимо приобрести в срок с 5 августа по 5 сентября.

Акция распространяется на вагоны купе и вагоны с местами для сидения в скоростных поездах. Но только в поездах, которые курсируют во внутригосударственном сообщении.

При условии соблюдения всех условий, студент сможет получить 50% скидку, вместо 25%. Первокурсникам, чтобы отправиться за полцены, необходимо взять скан приказа о зачислении. Документ следует загрузить в личный кабинет участника «РЖД Бонус» или на почту bonusstudent@fpc.ru.

Фото: kakprosto.ru