В РЖД поощрят пассажиров, привившихся от коронавируса

В ОАО «Российские железные дороги» рассматривают варианты поощрения пассажиров, сделавших прививки от коронавируса. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

По словам генерального директора холдинга Олега Белозерова, программа бонусов пока не утверждена. Однако, судя по всему, ждать придется недолго. Компания заинтересована в вакцинации, которая увеличит поток пассажиров.

Ранее о введении программы поощрения для привитых пассажиров заговорили в «Аэрофлоте». С 15 мая первые 10 тысяч пассажиров авиакомпании, сделавшие прививку от коронавируса, получат 10 тысяч миль на счет. Акция продлится до 31 декабря.