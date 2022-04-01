В Садаковском нашли тело мужчины с рублеными ранами

В поселке Садаковский в черте Кирова обнаружили тело 41-летнего мужчины. Подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщили в МВД.

Убитого нашел его приятель 30 марта, придя к нему в гости. Выше пояса труп был изрезан ножом и изрублен топором. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Оперативники осмотрели квартиру, изъяли вещи со следами крови и топор, которым, по всей вероятности, и были нанесены ранения. Выяснилось также, что из квартиры пропали телефон и телевизор погибшего.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. К розыску подозреваемого подключились сотрудники регионального Управления уголовного розыска и бойцы отряда «Гром».

Предполагаемый убийца оказался ранее судимым 26-летним выходцем из Коми. После преступления он скрывался у знакомых в квартире на Московской. Установив его местонахождение, сотрудники угрозыска задержали мужчину при поддержке бойцов «Грома».

Выяснилось, что подозреваемый познакомился со своей жертвой 29 марта. Мужчина пригласил нового знакомого к себе домой. Там произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину множество ударов ножом и топором и скрылся.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.