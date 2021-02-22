В Садаковском ночью сгорел жилой дом

Как сообщают в соцсетях кировчане (на сайте ГУ МЧС пока информации нет), в поселке Садаковском вчера около 10 часов вечера сгорел частный жилой дом.

Жившая в нем молодая семья уцелела, но люди остались без документов и вещей, включая одежду. Очевидцы утверждают, что ребенок выбежал на мороз в одном нижнем белье, настолько быстро огонь охватил строение.

Причины пожара пока не известны. Хозяйка дома написала в соцсети, что приезжали тушить шесть пожарных расчетов, но многие почему-то якобы без воды. Кировчане собирают одежду и предметы первой необходимости погорельцам.